MOZART, REQUIEM, FRAGMENTS INACHEVÉS Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, vendredi 19 janvier 2024.

MOZART, REQUIEM, FRAGMENTS INACHEVÉS ♫CLASSIQUE♫ Vendredi 19 janvier, 20h00 Grand théâtre de Provence De 10 à 46€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

L’œuvre ultime de Mozart rencontre Yoann Bourgeois pour une production scénique éblouissante. À la tête du chœur accentus et de l’Insula orchestra depuis plus d’une décennie, Laurence Equilbey fourmille de projets pour révéler les chefs-d’œuvre du répertoire sous un jour nouveau. Touché par l’intense puissance émotionnelle du Requiem de Mozart, le chorégraphe Yoann Bourgeois imagine un dispositif scénique vertigineux, mettant en symbiose la musique et le mouvement du corps. Huit danseurs acrobates rejoignent sur scène les soixante instrumentistes et choristes pour cette création à la fois spectaculaire et poétique.

Insula Orchestra accentus

Direction Laurence Equilbey

Conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur