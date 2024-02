MOZART REQUIEM avec Choeurs et Orchestre Eglise Notre-Dame de Maurepas Maurepas, dimanche 17 mars 2024.

MOZART REQUIEM avec Choeurs et Orchestre Les Choeurs de la Pleiade prêtent leurs voix au plus grand des Réquiems, accompagnés par l’Orchestre de l’Académie Symphonique de Paris, et 4 solistes, sous la direction de Stephan UNG Dimanche 17 mars, 16h00 Eglise Notre-Dame de Maurepas Plein tarif : 20 € // Prévente 15 € // Gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Après la Misa Tango de M Palmeri en 2012, et la Passion selon Mathieu de JS Bach en 2013, les Choeurs de la Pleiade vous proposent un chef-d’oeuvre du répertoire baroque : LE requiem de Mozart, avec Orchestre et 4 solistes, sous la direction de Stéphane UNG.

Cette oeuvre exceptionnelle sera donnée 3 fois :

– dimanche 17 mars à 16 h à l’Eglise Notre Dame de Maurepas, en partenariat avec la Kantorei der KreuzKirche de notre ville jumelle de Henstedt-Ulzburg, au nord de Hambourg

– sam 15 juin à 20h, Eglise Ste-Bernadette de Rambouillet

– dim 16 juin à 16 h, Eglise St-Symphorien de Versailles, dans le cadre du Mois Molière

Pensez à réserver au 06 61 58 12 01 pour bénéficier de tarifs très avantageux

Eglise Notre-Dame de Maurepas 4 Place du Livradois, 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://pleiade.asso.fr »}]

Musique Chant