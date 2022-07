Mozart & Reicha grand répertoire Valmont, 10 juillet 2022, Valmont.

Mozart & Reicha grand répertoire

12 rue Raoul Auvray Abbaye Notre Dame du Pré Valmont Seine-Maritime Abbaye Notre Dame du Pré 12 rue Raoul Auvray

2022-07-10 15:30:00 – 2022-07-10

Abbaye Notre Dame du Pré 12 rue Raoul Auvray

Valmont

Seine-Maritime

Avec son Quatuor K. 370 pour hautbois, violon, alto et violoncelle, Mozart surprend… comme à son habitude ! La pièce se démarque des autres quatuors par sa forme en trois mouvements au lieu des quatre attendus : le premier mouvement est un allegro qui épouse la forme de la sonate ; le deuxième – un adagio – met en valeur les sonorités élégiaques du hautbois qui tient ici la partie soliste ; le troisième mouvement est un joyeux rondo particulièrement virtuose.

Anton Reicha, contemporain de Haydn et Beethoven, compose son Octuor opus 96 durant sa période viennoise. Moins connu aujourd’hui que d’autres grands noms de son temps, il rencontre néanmoins un beau succès de son vivant grâce notamment à sa musique de chambre. A ce titre, son Octuor pour hautbois, clarinette, basson, cor, deux violons, alto et violoncelle est significatif de l’œuvre de Reicha : son jeu sur les timbres et les effets, qui a fait sa renommée, ainsi que l’agencement soigné des différentes lignes mélodiques caractérisent cette page élégante et brillante.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor pour hautbois et cordes, K. 370

Anton Reicha (1170-1836)

Octuor pour cordes et vents, op.96

Florian Maviel, violon 1

Jean-Daniel Rist, violon 2

Adrien Boisseau, alto

Aurore Doué, violoncelle

Alain Hervé, hautbois

Gilles Leyronnas, clarinette

Arthur Heintz, cor

Clément Bonnay, basson

Avec son Quatuor K. 370 pour hautbois, violon, alto et violoncelle, Mozart surprend… comme à son habitude ! La pièce se démarque des autres quatuors par sa forme en trois mouvements au lieu des quatre attendus : le premier mouvement est un allegro…

+33 2 35 27 34 92 https://www.orchestrenormandie.com/programme/mozart-reicha/

Avec son Quatuor K. 370 pour hautbois, violon, alto et violoncelle, Mozart surprend… comme à son habitude ! La pièce se démarque des autres quatuors par sa forme en trois mouvements au lieu des quatre attendus : le premier mouvement est un allegro qui épouse la forme de la sonate ; le deuxième – un adagio – met en valeur les sonorités élégiaques du hautbois qui tient ici la partie soliste ; le troisième mouvement est un joyeux rondo particulièrement virtuose.

Anton Reicha, contemporain de Haydn et Beethoven, compose son Octuor opus 96 durant sa période viennoise. Moins connu aujourd’hui que d’autres grands noms de son temps, il rencontre néanmoins un beau succès de son vivant grâce notamment à sa musique de chambre. A ce titre, son Octuor pour hautbois, clarinette, basson, cor, deux violons, alto et violoncelle est significatif de l’œuvre de Reicha : son jeu sur les timbres et les effets, qui a fait sa renommée, ainsi que l’agencement soigné des différentes lignes mélodiques caractérisent cette page élégante et brillante.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor pour hautbois et cordes, K. 370

Anton Reicha (1170-1836)

Octuor pour cordes et vents, op.96

Florian Maviel, violon 1

Jean-Daniel Rist, violon 2

Adrien Boisseau, alto

Aurore Doué, violoncelle

Alain Hervé, hautbois

Gilles Leyronnas, clarinette

Arthur Heintz, cor

Clément Bonnay, basson

Abbaye Notre Dame du Pré 12 rue Raoul Auvray Valmont

dernière mise à jour : 2022-07-06 par