Mozart ne méritait pas ça ! – Paroles Paroles

2022-06-28 – 2022-06-28

De Mozart, par Tête de bois et cies (Le Havre – Honfleur)

Connaissez-vous Mozart ? Nous le connaissons tous, ou du moins nous croyons le connaître… Derrière l’image mythique du prodige précoce se cache une personnalité complexe : ce spectacle vous propose d’en découvrir quelques autres facettes en s’appuyant sur des extraits de ses correspondances. Mozart enfant star, exhibé comme un animal savant, travailleur acharné, amoureux, vengeur, cabotin, panier percé, petit garnement surdoué, adolescent attardé, vantard, égoïste… Mais toujours musicien intègre. Ce théâtre musical déjanté réunit mots et notes dans une forme dense, alternant extraits de lettres et pièces musicales parfois revisitées de manière moderne. Une bouffée d’air !

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

