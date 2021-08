Mozart & Mozart Pays de Belvès, 17 août 2021, Pays de Belvès.

Mozart & Mozart 2021-08-17 – 2021-08-17 Chateau de Belvès 43 Rue Jacques Manchotte

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès

10 EUR Visual Comedy Show avec Camilo Clown et Moreik Franz

45 minutes de théâtre physique sans paroles, de comédie et de danse pour nous faire vivre le quotidien du couple Wolfang et Constanze Mozart !

Lui vit dans la frénésie de sa création musicale, elle, assure la bonne marche du foyer avec gaité, mais aussi souffrances et épuisement…

Réservation 06 07 80 96 42

Visual Comedy Show avec Camilo Clown et Moreik Franz

45 minutes de théâtre physique sans paroles, de comédie et de danse pour nous faire vivre le quotidien du couple Wolfang et Constanze Mozart !

Lui vit dans la frénésie de sa création musicale, elle, assure la bonne marche du foyer avec gaité, mais aussi souffrances et épuisement…

Réservation 06 07 80 96 42

+33 6 07 80 96 42

Visual Comedy Show avec Camilo Clown et Moreik Franz

45 minutes de théâtre physique sans paroles, de comédie et de danse pour nous faire vivre le quotidien du couple Wolfang et Constanze Mozart !

Lui vit dans la frénésie de sa création musicale, elle, assure la bonne marche du foyer avec gaité, mais aussi souffrances et épuisement…

Réservation 06 07 80 96 42

SqueezyLemon » Compagnie

dernière mise à jour : 2021-08-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne