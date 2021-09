Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines Mozart : Les Noces de Figaro Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du samedi 27 novembre au mercredi 1 décembre à Opéra Royal

Le cinéaste James Gray a choisi Les Noces comme première mise en scène d’opéra. Des décors et costumes « d’époque » d’une extraordinaire richesse, nous plongent dans un univers qui placerait Séville dans l’époque fastueuse de Beaumarchais et Marie-Antoinette ! L’Orchestre de l’Opéra Royal est dirigé par Gaétan Jarry, avec une distribution somptueuse, faisant de cette soirée une folle journée !

Comédie et imbroglio amoureux de Beaumarchais adapté par Mozart. Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:30:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T18:30:00;2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T23:30:00;2021-12-01T20:00:00 2021-12-01T23:30:00

