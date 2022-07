Mozart, l’enchanteur avec le quatuor clarinettes TOSCA et l’OSA, 17 mars 2023, .

Mozart, l’enchanteur avec le quatuor clarinettes TOSCA et l’OSA



2023-03-17 20:30:00 – 2023-03-17

15 EUR S’il est un instrument qui doit beaucoup à Mozart, c’est bien la clarinette. Son concerto indémodable et inégalable aura établi à jamais la clarinette comme un instrument majeur. Les musiciens de l’OSA accompagneront les talentueux musiciens du quatuor TOSCA qui entendent rendre, en retour, l’hommage des clarinettistes à Mozart.

Sylvain Millepied, compositeur-flûtiste, prendra part à cet hommage en créant une pièce originale pour quatuor de clarinettes et orchestre à cordes inspirée d’une séquence du film « Interstellar ».

Programme :

– Mozart – Divertimento n°1 en Mib majeur K. 113 pour quatuor de clarinettes et orchestre

– Mozart – Divertimento en Fa majeur pour cordes K. 138

– « Tesseract », création pour quatuor de clarinettes et orchestre à cordes de Sylvain Millepied (commande de l’OSA)

– « Mozart, l’enchanteur », suite instrumentale sur « La Flûte enchantée »,.

Durée : 1h15

+33 5 56 63 14 45

Centre Culturel les Carmes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par