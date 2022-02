Mozart, la concertante Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Mozart, la concertante Lyon 2e Arrondissement, 15 mai 2022, Lyon 2e Arrondissement. Mozart, la concertante Basilique Saint-Martin d’Ainay 11 rue Bourgelat Lyon 2e Arrondissement

2022-05-15 – 2022-05-15 Basilique Saint-Martin d’Ainay 11 rue Bourgelat

Lyon 2e Arrondissement Rhône Il fut l’un des prodiges que l’Europe admirait… Mozart se révèle au seuil de l’âge adulte dans sa bouleversante Symphonie concertante pour violon et alto ainsi que dans deux pièces de jeunesse, le Divertimento et l’Adagio pour violon et orchestre. contact@opera-lyon.com +33 4 69 85 54 54 Basilique Saint-Martin d’Ainay 11 rue Bourgelat Lyon 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse Basilique Saint-Martin d'Ainay 11 rue Bourgelat Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville Basilique Saint-Martin d'Ainay 11 rue Bourgelat Lyon 2e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-2e-arrondissement/

Mozart, la concertante Lyon 2e Arrondissement 2022-05-15 was last modified: by Mozart, la concertante Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement 15 mai 2022 Lyon-2E-Arrondissement rhône

Lyon 2e Arrondissement Rhône