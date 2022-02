Mozart Group Biarritz, 18 mars 2022, Biarritz.

Mozart Group Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Spectacle annulé.

Quatre musiciens facétieux issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises jonglent, depuis près d’un quart de siècle, avec les notes et l’humour.

L’humour pour désacraliser la musique classique, ça marche ! MozART Group a créé un spectacle unique où la musique est source de joie. Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, ces quatre complices ont mis leur virtuosité sans égal au service de nos zygomatiques.

Leur concert commence d’ailleurs avec le cérémonial adéquat, mais, très vite, les archets se « jazzifient », les violons deviennent des guitares ou des raquettes de ping-pong, et le violoncelle danse une valse. Avec un répertoire qui mêle Haydn, Beethoven, Mozartbien sûr, Abba, Michael Jackson et les Beatles, cespitres font de la musique qui se voit autant qu’elle s’écoute.

Spectacle annulé.

Quatre musiciens facétieux issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises jonglent, depuis près d’un quart de siècle, avec les notes et l’humour.

L’humour pour désacraliser la musique classique, ça marche ! MozART Group a créé un spectacle unique où la musique est source de joie. Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, ces quatre complices ont mis leur virtuosité sans égal au service de nos zygomatiques.

Leur concert commence d’ailleurs avec le cérémonial adéquat, mais, très vite, les archets se « jazzifient », les violons deviennent des guitares ou des raquettes de ping-pong, et le violoncelle danse une valse. Avec un répertoire qui mêle Haydn, Beethoven, Mozartbien sûr, Abba, Michael Jackson et les Beatles, cespitres font de la musique qui se voit autant qu’elle s’écoute.

+33 5 59 22 44 66

Spectacle annulé.

Quatre musiciens facétieux issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises jonglent, depuis près d’un quart de siècle, avec les notes et l’humour.

L’humour pour désacraliser la musique classique, ça marche ! MozART Group a créé un spectacle unique où la musique est source de joie. Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, ces quatre complices ont mis leur virtuosité sans égal au service de nos zygomatiques.

Leur concert commence d’ailleurs avec le cérémonial adéquat, mais, très vite, les archets se « jazzifient », les violons deviennent des guitares ou des raquettes de ping-pong, et le violoncelle danse une valse. Avec un répertoire qui mêle Haydn, Beethoven, Mozartbien sûr, Abba, Michael Jackson et les Beatles, cespitres font de la musique qui se voit autant qu’elle s’écoute.

box

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-02-22 par