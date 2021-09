Versailles Chapelle royale Versailles, Yvelines Mozart et Salieri : Requiem Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Mozart et Salieri : Requiem Chapelle royale, 20 novembre 2021, Versailles. Mozart et Salieri : Requiem

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Chapelle royale

Au panthéon des œuvres musicales, le Requiem de Mozart figure en bonne place : splendide, émouvant, tonitruant, il envoûte l’auditeur ; inachevé, composé au moment du décès du génial Mozart, complété par ses élèves pour être livré à son mystérieux commanditaire, il se charge de mystère et du drame de sa conception.Hervé Niquet a réuni les solistes les plus sensibles pour cette musique d’exception accompagnée d’une œuvre en miroir : le Requiem d’Antonio Salieri, composé en 1804 par ce célèbre maître de la chapelle impériale de Vienne.

Sur réservation

Le Requiem de Mozart, accompagné d’une œuvre en miroir : le Requiem d’Antonio Salieri. Chapelle royale Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T21:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle royale Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Chapelle royale Versailles