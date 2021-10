Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil île de France, Montreuil Mozart entre l’enfance, la révolte et la magie Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Mozart entre l’enfance, la révolte et la magie Nouveau théâtre de Montreuil, 11 décembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 15h à 16h

payant

Petite conférence à partir de 8 ans avec Olivier Dejours : Chef d’orchestre et compositeur, il a dirigé de nombreux opéras et tissé des liens entre la musique de Mozart et celle de compositeurs d’aujourd’hui. Dès les toutes premières années, la vie de Mozart nous semble enchantée : à l’âge de trois ans il compose son premier menuet et, comme on le sait, il ne s’arrête pas là : tout au long de sa courte existence il nous offre une merveille après l’autre jusqu’à son dernier opéra, La Flûte enchantée. Pourtant, la vie n’a pas toujours souri à cet enfant devenu adulte et tout ne lui a pas été facile. Il sera question de ses combats, de ses doutes, et surtout de ses révoltes — contre son père, contre l’Archevêque son employeur, contre sa condition de valet — qui ont aussi parsemé une vie apparemment si merveilleuse. Spectacles -> Jeune public Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès Montreuil 93100

