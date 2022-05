Mozart en méditation: Fabrice Midal et Frédéric Lagarde (dans le cadre du festival Ad Lib)

Mozart en méditation: Fabrice Midal et Frédéric Lagarde (dans le cadre du festival Ad Lib), 4 juin 2022, . Mozart en méditation: Fabrice Midal et Frédéric Lagarde (dans le cadre du festival Ad Lib)

2022-06-04 – 2022-06-04 Comment faire d’un morceau de musique une expérience qui peut nous transformer en profondeur ? On a souvent le sentiment que cela demande des connaissances qui nous font défaut. Nombre de gens ont l’impression qu’écouter la musique n’est pas fait pour eux. C’est pourquoi Fabrice Midal guide depuis quelques années sa pratique pour se « foutre la paix » au cours du concert, pour permettre à chacun de laisser tomber toutes les croyances sur ce qu’il faudrait ou non vivre : ressentir telle émotion, reconnaître un thème, ne pas avoir de pensées parasites… Ce soir, en pratiquant quelques minutes de méditation, vous allez vivre une autre expérience de l’écoute et de la musique qui vous fera toucher à la racine même de la vie… Amzer ar sonadeg-se e refet ur pennad prederiañ e-pad un toullad munutennoù, hag e vevfet c’hwi ivez un doare all da selaou, da welet ar muzik, ken e stokfet ouzh gwrizienn ar vuhez. Comment faire d’un morceau de musique une expérience qui peut nous transformer en profondeur ? On a souvent le sentiment que cela demande des connaissances qui nous font défaut. Nombre de gens ont l’impression qu’écouter la musique n’est pas fait pour eux. C’est pourquoi Fabrice Midal guide depuis quelques années sa pratique pour se « foutre la paix » au cours du concert, pour permettre à chacun de laisser tomber toutes les croyances sur ce qu’il faudrait ou non vivre : ressentir telle émotion, reconnaître un thème, ne pas avoir de pensées parasites… Ce soir, en pratiquant quelques minutes de méditation, vous allez vivre une autre expérience de l’écoute et de la musique qui vous fera toucher à la racine même de la vie… Amzer ar sonadeg-se e refet ur pennad prederiañ e-pad un toullad munutennoù, hag e vevfet c’hwi ivez un doare all da selaou, da welet ar muzik, ken e stokfet ouzh gwrizienn ar vuhez. dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville