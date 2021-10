Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR île de France, Paris MOZART, Don Giovanni Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR Paris Catégories d’évènement: île de France

Lorenzo DA PONTE, livret Dramma giocoso Auditorium Marcel Landowski Étudiants du département supérieur pour jeunes chanteurs Agnès Rouquette et Tristan Raes, direction musicale, pianos Florence Guignolet, mise en oeuvre Axel Bonnet, lumières Céleste Ingrand, masques « Chut, il me semble sentir une odeur de femmes » Halidou Nombre, Don Giovanni Max Latarjet, Leporello Myrianne Fleur, Donna Anna Clara Zammit, Donna Elvira Alexandre Jamar, Don Ottavio Angelo Heck, Masetto Clémentine Pointud, Zerlina François de Solages, Commandatore Paysannes et paysans Baudouin Aubé, Igor Babinchuk Outerelo, Valentine Bacquet, Lisa Bensimhon, Maia Bonnet, Aliénor Bontoux, Dario Borel, Nolo Calage, Anaïs Carde, Clothilde Culeux, Rebecca Delas, Arthur Dougha, Zoé Fouray, Rébecca Haeri, Charbel Hatem, Anna Hatterman, Clélia Horvat, Céleste Ingrand, Lancelot Lefevre, Hippolyte Levraux, Juliette Nouailhetas, Félix Orthmann Reichenbach, Céleste Pinel, Antoine Radzikowski, Yann Salaun, Ulysse Timoteo, Marius Valero, Elie Valdenaire, Louise Vandenhole, Et Chiara Ceccarelli, Gisèle Delgoulet, Emmanuelle Demuyter, Clarisse Fauchet, Clémence Hausermann, Justine Maucurier, Lina-Jeanne Serrai, Clémence Stefanov, Fiona Vandenbesselaer. Sincères remerciements Bruno Fleutelot, Marion Maugey, Guillaume Cavanna « Je ne connais pas de serments » « Les femmes … elles sont plus nécessaires que le pain que je mange, plus que l’air que je respire. » Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires Passe sanitaire obligatoire Concerts -> Classique Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 14 rue de Madrid Paris 75008 Contact :Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 01 44 70 64 00 https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr Concerts -> Classique Musique

