Mozart : Concerto pour violon – Saison ONPL Cité des Congrès, 17 janvier 2023, Nantes.

2023-01-17

Horaire : 20:00 21:05

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

Mozart : un concerto pour violon avec Liya Petrova Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : L’Enlèvement au sérail, ouverture – 5 min. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Concerto pour violon n°5 – 30 min. – Liya Petrova, violon Jean Sibelius (1865-1957) : Pelléas et Mélisande, musique de scène – 30 min.Linhan Cui, directionAux délicieuses turqueries de l’ouverture de L’Enlèvement au sérail succédera le Concerto pour violon n°5 de Mozart. Écrits la même année, en 1775, les cinq concertos pour violon constituent l’essentiel des partitions que le compositeur consacra à l’instrument. La jeune prodige Liya Petrova s’empare du plus célèbre et sans doute du plus achevé d’entre eux. La cheffe d’orchestre chinoise Linhan Cui nous entraine ensuite dans une exploration de la musique de Sibelius. Dans Pelléas et Mélisande, le compositeur finlandais fait entendre la passion tragique des héros de Maeterlinck. Ici tout est charme et envoutement. Cette musique sensuelle, merveilleusement orchestrée, traduit l’amour impossible des deux personnages et annonce la puissance émotionnelle des grands chefs-d’œuvre de Sibelius.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr