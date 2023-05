Mozart, Concerto n°24 / Piotr Anderszewski Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction du chef et pianiste Piotr Anderszewski. Il est impossible pour un orchestre symphonique de faire fi des leçons de la première École de Vienne. C’est elle en effet, avec Haydn et Mozart d’abord, qui a fixé les règles des grandes formes orchestrales qui ont été pratiquées jusqu’au XXe siècle. C’est ainsi que nous retrouverons ici deux concertos pour piano de cette grande époque : le célèbre Vingt-quatrième de Mozart, et un concerto de Haydn qui reste à découvrir. Entre-temps, on aura pu entendre un quatuor de Maddalena Lombardini Sirmen, contemporaine des deux précédents, née à Venise et par ailleurs élève de Tartini. Fêtée à Paris, applaudie à Londres, voilà bien une compositrice dont on aimerait connaître la musique : c’est l’occasion ! JOSEPH HAYDN

Concerto pour piano et orchestre en ré majeur Hob. XVIII:11 MADDALENA LOMBARDINI SIRMEN

Quatuor à cordes n° 5 WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano et orchestre n° 24 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SOPHIE PRADEL violon

MATHILDE KLEIN violon

CLÉMENCE DUPUY alto

NICOLAS SAINT-YVES violoncelle

PIOTR ANDERSZEWSKI piano et direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/mozart-concerto-ndeg-24-piotr-anderszewski CONTACT.BILLETTERIE@RADIOFRANCE.COM https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816060

