Mozart, Concerto n° 9 – Maria-João Pires / Trevor Pinnock Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mozart, Concerto n° 9 – Maria-João Pires / Trevor Pinnock Maison de la Radio et de la Musique, 15 juin 2023, Paris. Le jeudi 15 juin 2023

de 20h00 à 22h00

. payant de 10 à 67€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert de musique symphonique avec la Cinquième Symphonie de Schubert, et l’avant-dernière symphonie de Haydn. FRANZ SCHUBERT

Symphonie n° 5 WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano et orchestre n° 9 « Jeunehomme » JOSEPH HAYDN

Symphonie n° 103 « Roulement de timbale » MARIA-JOÃO PIRES piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

TREVOR PINNOCK direction AVANT-CONCERT À 19H CONSACRÉ À LA SYMPHONIE N° 103 « ROULEMENT DE TIMBALE » DE HAYDN Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/mozart-concerto-ndeg-9-maria-joao-pires-trevor-pinnock https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816065

