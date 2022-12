Mozart, Concerto n° 24 / Piotr Anderszewski Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Mozart, Concerto n° 24 / Piotr Anderszewski Maison de la Radio et de la Musique, 9 juin 2023, Paris. Le vendredi 09 juin 2023

de 20h00 à 22h00

. payant de 10 à 67€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert symphonique, avec deux concertos pour piano et un concerto de Haydn qui reste à découvrir. JOSEPH HAYDN

Concerto pour piano et orchestre en ré majeur Hob. XVIII:11 MADDALENA LOMBARDINI SIRMEN

Quatuor à cordes n° 5 WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano et orchestre n° 24 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SOPHIE PRADEL violon

MATHILDE KLEIN violon

CLÉMENCE DUPUY alto

NICOLAS SAINT-YVES violoncelle

PIOTR ANDERSZEWSKI piano et direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/mozart-concerto-ndeg-24-piotr-anderszewski https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816060

