Mozart | Bruckner —————– ### ONPL | Josep Pons, direction | Raphaël Sévère, clarinette **Un programme composé de deux sommets de la musique autrichienne qui célèbrent le retour de Josep Pons à la tête de l’Orchestre National des Pays de la Loire : le Concerto pour clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart et la Symphonie n°4 d’Anton Bruckner.** Composé en 1791, quelques mois avant sa mort, le Concerto pour clarinette de Mozart s’inscrit dans une période de composition frénétique. Interprété par Raphaël Sévère, révélé au grand public lors des Victoires de la musique classique 2010, cette œuvre fait briller toutes les lumières de la clarinette. Monumentale, la Symphonie n° 4 de Bruckner fait résonner l’écho des forêts germaniques et des cités médiévales. Peuplée de chasseurs et de chevaliers, teintée de mysticisme, la Quatrième déroule une ample méditation sur le passé, l’infini et la mort.

