Concert pour la restauration de la Chapelle du Buron organisé le samedi 21 mai 2022.

Avec les chanteurs de la Chorale E.Vocem de l'Ecole de Musique de l'Anjou bleu sous la direction de David Tellier et le trio d'anches (Hautbois, Clarinette, Basson) de professeurs de musique de l'Anjou bleu.

Mozart : Nocturnes – Te Deum
Pièces contemporaines : Ibert – Bitzan – Esteve – Yokoyama

+33 2 41 92 86 83

