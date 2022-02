MOzAÏQUE Palais de la Porte Dorée, 27 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 mars 2022

de 17h00 à 18h00

gratuit

Un ciné-concert inédit mêlant archives, illustrations lives et chansons. Mêlant archives, illustrations lives et chansons, Merlot présente pour le Grand festival un moment joyeux, en musique et en image, pour réfléchir ensemble sur nos différences

Chanteur, musicien et compositeur engagé, Merlot est auteur de plusieurs spectacles, qui mettent au jour les discriminations avec humour et poésie.

Il nous présente son quartier, un endroit où tout le monde vient de quelque part et où le racisme n’existe pas… Accompagné de musiciens, illustrateurs et comédiens, Merlot revisite des extraits de ses spectacles pour restituer une mosaïque qui lui/nous ressemble.

Le Grand Festival 2022 :

A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022.

Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet : https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2022-02/le-grand-festival-2022

Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil Paris 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2022-02/mozaique https://www.facebook.com/MNHIParis https://twitter.com/MNHIParis

© Laurent Besson de Caribou-Photo