Le trio MoZaïK est un groupe de folk Drômois basé à Chabeuil. Entre le Jazz Swing de la clarinette, les bourrées 2 temps du Berry à l’accordéon et les reels des Highlands Ecossais au violon, nos 3 musiciens mélangent leurs style et leurs savoir faire et apportent à ce trio une palette de saveurs et de couleurs uniques. Leurs compositions originales et les mélodies de leur répertoire sont issues d’anciennes traditions musicales et refont surface dans un jeu moderne, dynamique et authentique. Une belle complicité au service de la danse, à voir, à écouter et à danser !! Suivre notre actualité [www.facebook.com/MozaikTrio](http://www.facebook.com/MozaikTrio) Nous écrire [triomozaik@gmail.com](mailto:triomozaik@gmail.com) Nous écouter (clips video) [https://www.youtube.com/watch?v=zl6zVqohzOs](https://www.youtube.com/watch?v=zl6zVqohzOs) [https://www.youtube.com/watch?v=Y15Q3jZ7-CY](https://www.youtube.com/watch?v=Y15Q3jZ7-CY) [https://www.youtube.com/watch?v=xJUcHFIvVbQ](https://www.youtube.com/watch?v=xJUcHFIvVbQ)

