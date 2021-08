La Motte-du-Caire La Motte du Caire Alpes-de-Haute-Provence, La Motte-du-Caire Mozaïk Trio – Bal Folk La Motte du Caire La Motte-du-Caire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Le MoZaïk Trio (Folk Jazz), existe depuis maintenant deux ans. Il se compose d’une clarinette, d’un violon et d’un accordéon. Notre musique est avant tout une invitation à la danse et au bal folk grâce à des arrangements et des compositions aux sonorités joyeuses. Bal folk sur inscription Tarif adulte : 7€ 12 à 16 ans : 5€ gratuit pour les enfants plus d’info : [[https://www.helloasso.com/associations/hautes-terres-de-provence/evenements/lmx-trio-balkans-jazz](https://www.helloasso.com/associations/hautes-terres-de-provence/evenements/lmx-trio-balkans-jazz)](https://www.helloasso.com/associations/hautes-terres-de-provence/evenements/lmx-trio-balkans-jazz)

sur inscription helloasso

Bal Folk (sur inscription) La Motte du Caire Place du Pied de Ville 04250 La Motte-du-Caire La Motte-du-Caire Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T20:30:00 2021-08-06T22:00:00

