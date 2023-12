Le Middle Jazz Band Fête NOEL MOZAIC Lisieux, 15 décembre 2023 19:00, Lisieux.

Le Middle Jazz Band Fête NOEL Vendredi 15 décembre, 20h00 MOZAIC gratuit ( participation libre aux frais )

Pour son dernier concert de l’ Année 2023 et pour fêter NOEL , le Middle Jazz Band jouera « à domicile » ,à la Salle MOZAIC de Lisieux ( 13 Bd Pasteur) le Vendredi 15 Décembre à 20h30. La formation sera enrichie de 2 nouveaux instruments : une flûte et un hautbois.

Le programme se composera de Musiques et de de Chants de Noel mijotés façon jazz, et bien sur de grands standards du Swing comme le Middle les aime

MOZAIC 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

Middle Jazz Band Concert