La P’Tite Fumée – Tournée L’ARLEQUIN, 5 avril 2024, MOZAC.

La P’Tite Fumée – Tournée L’ARLEQUIN. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Groupe incontournable de la scène live française, le savant mélange electro-instrumental à mi-chemin entre la Psytrance et le Cyberpunk de LPF déploie une énergie festive et contagieuse. Sur scène, les 4 protagonistes se déchaînent pour créer une ambiance bouillante, ne laissant personne indifférent. Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où la vibration du didgeridoo, les harmonies de la guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie pour créer cette atmosphère qui leur est propre. LA PTITE FUMEE

L’ARLEQUIN MOZAC RUE LOUIS DALMAS 63200

24.0

EUR24.0.

