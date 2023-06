Fête du pont de Comencau Moyrazès, 1 juillet 2023, Moyrazès.

Moyrazès,Aveyron

Venez savourer « la truite fumée de Comencau » dans une ambiance festive au bord de l’eau !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie



Come and enjoy « Comencau smoked trout » in a festive waterside atmosphere!

¡Venga a disfrutar de la « trucha ahumada Comencau » en un ambiente festivo junto al agua!

Genießen Sie « die geräucherte Forelle von Comencau » in einer festlichen Atmosphäre am Wasser!

Mise à jour le 2023-06-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI