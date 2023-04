Grenier poésie Ilarie Voronca – Ateliers de la Maresque, 15 avril 2023, Moyrazès.

Rien n’obscurcira la beauté de ce monde – Expositions et Street Art.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-23 . .

Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie



Nothing will obscure the beauty of this world – Exhibitions and Street Art

Nada oscurecerá la belleza de este mundo – Exposiciones y Arte Callejero

Nichts wird die Schönheit dieser Welt verdunkeln – Ausstellungen und Street Art

