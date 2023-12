Téléthon de Moyon Villages Moyon Villages, 1 décembre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Rendez-vous le 8 et 9 décembre prochain à la salle des fêtes de Moyon Villages pour le Téléthon.

Soirée galettes complètes avec jeux de société, escape game, vente de bonbons, fleurs, enveloppes surprises, animation peinture propre, fléchettes, extension plume, échecs.

Le lendemain vétathlon enfants à 10h (Vtt et course à pied), repas jambon-pâtes-dessert, randonnées 5 et 12 km en accès libre. Vente de crêpes. Au profit du Téléthon..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



See you on December 8 and 9 at the Moyon Villages village hall for the Telethon.

Galette evening complete with board games, escape game, candy sales, flowers, surprise envelopes, clean painting, darts, feather extension, chess.

The following day, children’s vétathlon at 10 a.m. (mountain bike and running), ham-pasta-dessert lunch, free access 5 and 12 km hikes. Pancake sale. In aid of the Telethon.

Nos vemos los días 8 y 9 de diciembre en la sala de fiestas de Moyon Villages para el Telemaratón.

Tarde de galette completa con juegos de mesa, juego de escape, venta de golosinas, flores, sobres sorpresa, pintura limpia, dardos, extensión de la pluma, ajedrez.

Al día siguiente, vétathlon infantil a las 10 h (bicicleta de montaña y carrera a pie), comida de jamón-pasta-postre, caminatas de acceso libre de 5 y 12 km. Venta de tortitas. A beneficio del Teletón.

Wir treffen uns am 8. und 9. Dezember in der Festhalle von Moyon Villages für den Telethon.

Galettes-Abend mit Gesellschaftsspielen, Escape Game, Verkauf von Süßigkeiten, Blumen, Überraschungsumschlägen, Animation mit sauberer Malerei, Darts, Federverlängerung, Schach.

Am nächsten Tag Kinder-Vetathlon um 10 Uhr (Mountainbike und Laufen), Schinken-Nudel-Dessert-Essen, frei zugängliche Wanderungen von 5 und 12 km. Verkauf von Crêpes. Zu Gunsten des Telethon.

