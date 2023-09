Vide-grenier Moyon Villages, 17 septembre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Moyon. 2€ le mètre. Réservation au 0233563237.

Le groupe Dixie Time jouera devant l’Eglise de 11h à 13h..

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



Garage sale organized by the Comité des fêtes de Moyon. 2? per metre. Reservations at 0233563237.

Dixie Time will play in front of the church from 11am to 1pm.

Venta de garaje organizada por el Comité des fêtes de Moyon. 2? el metro. Reservas en 0233563237.

Dixie Time tocará delante de la iglesia de 11h a 13h.

Vide-grenier organisiert vom Comité des fêtes de Moyon. 2? pro Meter. Reservierung unter 0233563237.

Die Band Dixie Time spielt von 11:00 bis 13:00 Uhr vor der Kirche.

