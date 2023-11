Marché de Noël Moyon Moyon Villages, 1 décembre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Rendez-vous le 15 décembre prochain sous la halle au cadran de Moyon Villages pour un marché de Noël avec les artisans locaux.

Bar à huîtres par l’amicale des parents d’élèves. Stand maquillage enfants par l’association Familles Rurales Moyon-Tessy.

Passage du Père Noël devant l’école à 16h30.

Photos avec le Père Noël au Cadran de 17h à 17h30..

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Moyon Route de la Réauté

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



Join us on December 15 at the Moyon Villages sundial for a Christmas market featuring local artisans.

Oyster bar by the parents’ association. Face painting for children by the Familles Rurales Moyon-Tessy association.

Santa Claus in front of the school at 4:30pm.

Photos with Santa at Le Cadran from 5pm to 5:30pm.

Únase a nosotros el 15 de diciembre en el reloj de sol de Moyon Villages para asistir a un mercado navideño en el que participarán artesanos locales.

Bar de ostras a cargo de la asociación de padres. Pintura de caras para los niños a cargo de la asociación Familles Rurales Moyon-Tessy.

Papá Noel delante de la escuela a las 16h30.

Fotos con Papá Noel en Le Cadran de 17:00 a 17:30.

Treffen Sie sich am 15. Dezember in der Markthalle von Moyon Villages zu einem Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern.

Austernbar durch den Elternverein (Amicale des parents d’élèves). Kinderschminkstand durch den Verein Familles Rurales Moyon-Tessy.

Der Weihnachtsmann kommt um 16:30 Uhr vor der Schule vorbei.

Fotos mit dem Weihnachtsmann im Cadran von 17:00 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Saint-Lô