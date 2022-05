Festival de l’Incroyable Moyeuvre-Grande, 4 juin 2022 10:00, Moyeuvre-Grande.

4 et 5 juin Sur place https://www.festival-incroyable.com/

Festival de l’Incroyable à Moyeuvre-Grande, un festival d’artistes près de Metz et Thionville – 200 shows, spectacles et animations sur un week-end

Nous avons le plaisir de vous présenter un événement unique en son genre qui vous fera vivre des moments intenses qui raviront les yeux des petits et régaleront les plus grands. Précieux par sa diversité et incomparable par sa créativité.

Le temps d’un weekend, découvrez les spectacles et shows de performeurs, talents, sportifs de l’extrême, hypnotiseurs, magiciens, illusionnistes, artistes et recordman and woman en tout genre qui seront les acteurs de cette grande première. Ne ratez pas le concours « A la recherche d’incroyables talents » où vous pourrez assistez aux auditions d’un grand concours des talents qui se déroulera en direct.

Pour cette édition, présence de Jérôme Anthony de l’émission Incroyable Talent et de l’animateur Laurent PetitGuillaume. Un Festival qui se veut interactif où le public peut se mesurer aux performeurs et sportifs.

Au programme du Festival :

– 200 shows exceptionnels, démonstrations et animations le temps d’un week-end

– Artistes, talents, performeurs et sportifs de l’extrême

– 100 exposants

– 1 scène spectacle avec la participation de Jérôme Anthony

– 1 plateau TV présenté par Laurent PetitGuillaume

– 2 zones d’animations et de démonstrations

– 1 espace convention tatouage

– 1 espace art, artisanat et bien-être

– 1 espace force et combat

– 1 espace voyance, paranormal, arts divinatoires

– 1 village Food-Trucks

Notre concours "A la recherche d'incroyables talents", vous pourrez assister aux représentations des talents et artistes en tant que spectateurs

et bien plus encore…

INFOS PRATIQUES : Le 04 et 05 juin 2022 de 10h à 19h

Lieu de l’événement : Halle des sports du Conroy – 10 avenue du Conroy 57250 Moyeuvre-Grande (à 150m sur la droite après la marie)

En prévente : https://www.billetweb.fr/festival-de-lincroyable1

Site du Festival : https://www.festival-incroyable.com/

Evénement facebook : https://www.facebook.com/events/1039065313405294

Tarifs sur place ou en ligne : gratuit pour les moins de 7 ans / De 7 à 17 ans : 9,50€ / A partir de 18 ans : 12,50€

Votre billet d’entrée vous donne accès à la totalité du Festival pour la journée entière.

Parking facile sur place

Moyeuvre-Grande 10 avenue du Conroy 57250 Moyeuvre-Grande 57250 Moyeuvre-Grande Froidcul Moselle

samedi 4 juin – 10h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 10h00 à 19h00