Brocantes Noël des Animaux Brouvelieures dans les Vosges (88), 5 décembre 2021 10:00, Moyeuvre-Grande. Dimanche 5 décembre, 10h00 Sur place entrée livre, pass sanitaire demandé à l’entrée 0329502132 Pour le noël des animaux, venez découvrir notre brocante, nos gaufres et notre vin chaud faits maison. Pour le noël des animaux, venez découvrir notre brocante, vous y trouverez des objets de décorations, décorations de noël, meubles, vaisselle, outillage, objets divers, il y en a pour tous les goûts.

Vous pourrez aussi voir nos pensionnaires et venir déguster une gaufre faite maison ou un vin chaud fait maison à notre bar qui sera ouvert. Brouvelieures dans les Vosges (88) 41, rue des Forges 57250 Moyeuvre-Grande Moselle dimanche 5 décembre – 10h00 à 17h00

