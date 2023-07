VISITE COMMENTÉE DE L’ABBAYE Moyenmoutier, 3 juillet 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Au milieu d’Etival-Clairefontaine et de Senones, s’élève la majestueuse baroque: Moyenmoutier.

Fondée en 671 par Saint-Hydulphe, elle a abrité à plusieurs reprises l’élite savante de l’ordre des bénédictins.

Venez découvrir entre autres la magnifique façade de l’abbaye, cachée pendant près de deux siècles par des bâtiments industriels ainsi que les jardins ayant retrouvé leur lustre d’antan.

La visite guidée s’effectue uniquement sur inscription auprès de l’office de Tourisme. Tout public

Mardi 10:00:00 fin : . 5 EUR.

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



In the middle of Etival-Clairefontaine and Senones, rises the majestic baroque: Moyenmoutier.

Founded in 671 by Saint-Hydulphe, it was home to the learned elite of the Benedictine order on several occasions.

Come and discover the magnificent façade of the abbey, hidden for nearly two centuries by industrial buildings, as well as the gardens which have been restored to their former glory.

The guided tour can only be booked at the Tourist Office

En medio de Etival-Clairefontaine y Senones, se alza el majestuoso barroco: Moyenmoutier.

Fundada en 671 por Saint-Hydulphe, albergó en varias ocasiones a la élite erudita de la orden benedictina.

Venga a descubrir, entre otras cosas, la magnífica fachada de la abadía, oculta durante casi dos siglos por edificios industriales, así como los jardines que han sido restaurados para devolverles su antiguo esplendor.

La visita guiada sólo está disponible previa inscripción en la Oficina de Turismo

Inmitten von Etival-Clairefontaine und Senones erhebt sich die majestätische Barockstadt Moyenmoutier.

Sie wurde 671 von Saint-Hydulphe gegründet und beherbergte mehrmals die gelehrte Elite des Benediktinerordens.

Entdecken Sie unter anderem die prächtige Fassade der Abtei, die fast zwei Jahrhunderte lang von Industriegebäuden verdeckt wurde, sowie die Gärten, die ihren alten Glanz wiedererlangt haben.

Die Führung findet nur nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt statt

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES