MARCHE D’OCTOBRE ROSE Moyenmoutier, 22 octobre 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Des animations au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Départ à 9h, randonnée cycliste fléchée de 30 km, ouverte à tous.

course à pied de 8km ou variante de 6km.

Repas sur place.

A 14h marche rose.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 16:00:00. 0 EUR.

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



Activities in aid of the fight against breast cancer.

Start at 9am, 30km signposted cycle ride, open to all.

8km run or 6km variant.

Lunch on site.

At 2pm, pink walk.

Actos en favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Salida a las 9.00 horas, 30 km de ciclismo señalizado, abierto a todos.

carrera de 8 km o alternativa de 6 km.

Comida in situ.

Caminata rosa a las 14.00 horas.

Veranstaltungen zu Gunsten des Kampfes gegen Brustkrebs.

Start um 9 Uhr, beschilderte Radtour über 30 km, offen für alle.

lauf von 8 km oder Variante von 6 km.

Mahlzeiten vor Ort.

Um 14 Uhr Rosa Marsch.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES