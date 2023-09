LOTO D’HALLOWEEN Moyenmoutier, 13 octobre 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Venez jouer au Loto d’Halloween,

De nombreux lots Leclerc, un carton offert à chaque adulte déguisé !

Restauration sur place.

Sur réservation.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 20:30:00. .

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



Come and play the Halloween Lotto,

Lots of Leclerc prizes, and a free box for every adult in costume!

Catering on site.

Reservations required.

Ven a jugar a la Lotería de Halloween,

Muchos premios Leclerc, ¡y una tarjeta gratis por cada adulto disfrazado!

Catering in situ.

Reserva obligatoria.

Kommen Sie und spielen Sie beim Halloween-Lotto mit,

Zahlreiche Leclerc-Preise, ein Karton für jeden verkleideten Erwachsenen!

Verpflegung vor Ort.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES