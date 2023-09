SOIREE DISCO Moyenmoutier, 7 octobre 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Première soirée disco proposée par l’association La Bégoncelloise et animée par Cosmic dance mobile,

restauration et buvette sur place, sur réservation.. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. 10 EUR.

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



First disco evening organized by the association La Bégoncelloise and hosted by Cosmic dance mobile,

food and refreshments available on site, on reservation.

Primera noche de discoteca organizada por la asociación La Bégoncelloise y presentada por Cosmic dance mobile,

comida y refrescos disponibles in situ, previa reserva.

Erster Discoabend, der vom Verein La Bégoncelloise angeboten und von Cosmic dance mobile moderiert wird,

essen und Trinken vor Ort, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES