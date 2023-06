RALLYE VOSGES GRAND EST Moyenmoutier, 17 juin 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Étape 1, ES 3 et 6. Départ à « Les Voitrines » (Moyenmoutier), arrivée à « La Hollande » (La Voivre).

Zones public à « La Chapelle » (Moyenmoutier) ; « Le Paire » (Moyenmoutier) ; près d’Hurbache, route de Moyenmoutier ; au croisement de la route de Moyenmoutier et de l’ancienne voie romaine ; près de l’abbaye de Moyenmoutier ; à « Le Petit Himbaumont » (Moyenmoutier).. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 09:15:00 ; fin : 2023-06-17 21:15:00. 0 EUR.

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



Stage 1, SS 3 and 6. Start at « Les Voitrines » (Moyenmoutier), finish at « La Hollande » (La Voivre).

Public zones at « La Chapelle » (Moyenmoutier); « Le Paire » (Moyenmoutier); near Hurbache, route de Moyenmoutier; at the junction of the route de Moyenmoutier and the old Roman road; near Moyenmoutier Abbey; at « Le Petit Himbaumont » (Moyenmoutier).

Etapa 1, SS 3 y 6. Salida en « Les Voitrines » (Moyenmoutier), llegada en « La Hollande » (La Voivre).

Zonas públicas en « La Chapelle » (Moyenmoutier); « Le Paire » (Moyenmoutier); cerca de Hurbache, route de Moyenmoutier; en el cruce de la route de Moyenmoutier y la antigua calzada romana; cerca de la Abadía de Moyenmoutier; en « Le Petit Himbaumont » (Moyenmoutier).

Etappe 1, WP 3 und 6. Start in « Les Voitrines » (Moyenmoutier), Ziel in « La Hollande » (La Voivre).

Öffentliche Zonen in « La Chapelle » (Moyenmoutier); « Le Paire » (Moyenmoutier); in der Nähe von Hurbache, Straße nach Moyenmoutier; an der Kreuzung der Straße nach Moyenmoutier und der alten Römerstraße; in der Nähe der Abtei von Moyenmoutier; in « Le Petit Himbaumont » (Moyenmoutier).

Mise à jour le 2023-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES