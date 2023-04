SPECTACLE DE CIRQUE : ORAISON, 5 mai 2023, Moyenmoutier.

Le clown blanc comme sauveur dérisoire du chaos contemporain. En tendant un piège au public, « Oraison » évoque, au départ, un enlaidissement généralisé du monde, une saturation, un dérèglement de nos esprits et nous plonge brutalement dans une angoissante obscurité.

Le spectateur entre ensuite dans un vertige et, par des visions furtives d’instants incandescents ou des réminiscences d’images circassiennes anciennes, un certain état de conscience disparaît en lui. Que se passe-t-il si on arrête d’ouvrir son imaginaire ? Si on se laisse atteindre par l’abrutissement ? Dernier volet de la « trilogie des Ors », comme dans « Morsure » et « La DévORée », Marie Molliens questionne encore une fois ici le paradoxe : Combattre à tout prix ou se laisser atteindre ? Avec « Oraison », Marie Molliens poursuit sa démarche iconoclaste en faisant apparaître l’image du clown blanc. Elle utilise la puissance de cette image ancestrale du cirque, ancrée dans l’imaginaire collectif, pour en développer sa symbolique profonde mais aussi pour la transfigurer.. Tout public

Vendredi 2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 22:30:00. 20 EUR.

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



The white clown as a derisory savior of contemporary chaos. By setting a trap for the audience, « Oraison » evokes, at the beginning, a generalized ugliness of the world, a saturation, a disturbance of our minds and plunges us brutally into an anguishing darkness.

The spectator then enters into a dizziness and, through furtive visions of incandescent moments or reminiscences of old circus images, a certain state of consciousness disappears in him. What happens if you stop opening your imagination? If you let yourself be stultified? Last part of the « Ors trilogy », as in « Morsure » and « La DévORée », Marie Molliens questions once again the paradox: Fight at all costs or let yourself be reached? With « Oraison », Marie Molliens continues her iconoclastic approach by bringing out the image of the white clown. She uses the power of this ancestral image of the circus, anchored in the collective imagination, to develop its deep symbolism but also to transfigure it.

El payaso blanco como irrisorio salvador del caos contemporáneo. Al tender una trampa al público, « Oraison » evoca inicialmente una fealdad generalizada del mundo, una saturación, una perturbación de nuestras mentes y nos sumerge brutalmente en una angustiosa oscuridad.

El espectador se marea entonces y, a través de visiones furtivas de momentos incandescentes o reminiscencias de viejas imágenes de circo, un cierto estado de conciencia desaparece en su interior. ¿Qué ocurre si dejas de abrir tu imaginación? ¿Qué ocurre si te dejas embrutecer? Como en « Morsure » y « La DévORée », última parte de la « trilogía Ors », Marie Molliens vuelve a cuestionarse la paradoja: ¿luchar a toda costa o dejarse afectar? Con « Oraison », Marie Molliens continúa su enfoque iconoclasta sacando a relucir la imagen del payaso blanco. Utiliza el poder de esta imagen ancestral del circo, anclada en el imaginario colectivo, para desarrollar su profundo simbolismo pero también para transfigurarla.

Der weiße Clown als lächerlicher Retter aus dem zeitgenössischen Chaos. Oraison » stellt dem Publikum eine Falle und beschwört zunächst eine allgemeine Hässlichkeit der Welt, eine Übersättigung und eine Störung unseres Geistes herauf und stürzt uns brutal in eine beängstigende Dunkelheit.

Dann gerät der Zuschauer in einen Schwindel und durch flüchtige Visionen von glühenden Momenten oder Erinnerungen an alte Zirkusbilder verschwindet ein bestimmter Bewusstseinszustand in ihm. Was passiert, wenn man aufhört, seine Vorstellungskraft zu öffnen? Wenn man sich von der Abstumpfung erreichen lässt? Als letzter Teil der « Trilogie der Ors » stellt Marie Molliens hier, wie schon in « Morsure » und « La DévORée », erneut das Paradoxon in Frage: Um jeden Preis kämpfen oder sich erreichen lassen? Mit « Oraison » setzt Marie Molliens ihren ikonoklastischen Ansatz fort, indem sie das Bild des weißen Clowns aufkommen lässt. Sie nutzt die Kraft dieses uralten, in der kollektiven Vorstellungswelt verankerten Zirkusbildes, um seine tiefe Symbolik zu entwickeln, aber auch um es zu verklären.

