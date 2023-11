Battles de danses Hip-Hop Moxy Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Battles de danses Hip-Hop Moxy Bordeaux Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux. Battles de danses Hip-Hop Jeudi 23 novembre, 19h30 Moxy Bordeaux Entrée libre. Red bull sera partenaire officiel sur la soirée et 8 danseurs viendront animer la soirée sur fond musical avec comme seul juge, l’applaudimètre ! Jeudi 23 novembre

Début du show 19h30 (mais début des festivités dès que souhaité)

Entrée libre

Moxy Bordeaux – 25 quai du Maroc,

Tram B arrêt Cité du vin Moxy Bordeaux 25 quai du Maroc Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00 danse battle Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Moxy Bordeaux Adresse 25 quai du Maroc Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Moxy Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.863938;-0.551886

Moxy Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/