Moxy Comedy Club #4 Moxy Bordeaux Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux.

Moxy Comedy Club #4 Mercredi 11 octobre, 19h00 Moxy Bordeaux Prix libre.

Après trois éditions avec Roman Frayssinet, Nordine Ganso & Bun Hay Mean en MC, le Moxy Comedy Club revient avec des nouvelles pépites & talents locaux !

Le Moxy Bordeaux vous donne rendez-vous le mercredi à 19h pour une line up de folie et son invité de prestige : Edouard DELOIGNON en maître de Cérémonie.

Un comedy club avec une entrée gratuite pour vous faire vibrer le temps d’une soirée ou la bonne humeur et le partage sont les ingrédients principaux.

Pensez à venir le plus tôt possible pour venir prendre les meilleures places !

Entrée libre

Prix libre sur place

A partir de 19h

Moxy Bordeaux, arrêt tram : Cité du Vin

Moxy Bordeaux 25 quai du Maroc Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00

