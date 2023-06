Moving Shadows. Colonial Outlines Cité internationale des arts Paris, 28 juin 2023, Paris.

Le mercredi 28 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée dans la limite des places disponibles

Table ronde organisée dans le cadre de l’exposition « Quand l’inconcevable prend forme »

La discussion Moving shadows. Colonial outlines organisée par le collectif Beyond the post-soviet pose un regard attentif sur l’exil artistique en partant de l’histoire (post-)socialiste en Europe de l’Est, dans les pays baltes, en Transcaucasie et en Asie centrale. Les résultats du colonialisme soviétique – à la fois dans le temps et dans l’espace – dépassent largement les chronologies et les frontières admises ; on pourrait même parler du « continuum colonial » soviétique, pour reprendre l’expression utilisée par Léopold Lambert à propos de l’espace-temps colonial français.

Elle est conçue comme un écho à l’exposition Quand l’inconcevable prend forme, sous le commissariat d’Oksana Karpovets, qui réunit des artistes d’Ukraine, d’Iran, de Syrie, du Liban, du Myanmar et du Bélarus qui ont été témoins de différents dommages causés à leurs communautés et qui ont connu l’exil. Aujourd’hui, leurs pratiques intègrent ces expériences.

Ainsi, au sein d’un lieu de mobilité artistique par excellence tel que la Cité internationale des arts, le collectif Beyond the post-soviet souhaite aborder la dépendance persistante entre la violence coloniale et l’exil des travailleurs culturels ainsi que l’impact de cette situation sur la pratique artistique.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : http://www.citedesartsparis.fr +33142787172 contact@citedesartsparis.fr https://www.facebook.com/events/224660146922984 https://www.facebook.com/events/224660146922984 https://www.citedesartsparis.net/fr/table-ronde-beyond-the-post-soviet-dans-le-cadre-de-quand-linconcevable-prend-forme

© Nikolay Karabinovych Nikolay Karabinovych, Even Further, 2020, installation et vidéo, 15’14” © Nikolay Karabinovych