«Moving», ce mot anglais a un double sens, en mouvement et émouvant. L’écriture et la composition de ce sextet est lié aux émotions et en sera le thème principal. Cathy Heiting va utiliser la catharsis comme libération affective. C’est un rapport à l’égard des passions, un moyen de les convertir, selon la philosophie en esthétique. C’est un processus de résilience et d’élaboration de la pensée devant les difficultés de la vie. Renseignements : Office de Tourisme 04 42 81 76 00 Tarif : 5€ Certaines manifestations présentées dans ce programme sont susceptibles d’annulation ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (COVID-19). Mesures sanitaires (COVID-19) : – Pass sanitaire obligatoire – Places limitées à 120 personnes avec distanciation sociale entre chaque chaise – Port du masque obligatoire dans la salle – Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique mise à disposition lors de chaque entrée/sortie de la salle.

