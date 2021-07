Rennes Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Ille-et-Vilaine, Rennes Moving Backwards de Pauline Boudry & Renate Lorenz Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Frac Bretagne, Fonds Régional d’Art Contemporain

Moving Backwards est une installation filmique explorant des pratiques de résistance et combinant chorégraphie postmoderne, danse urbaine et éléments de la culture queer. Produite dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de Venise en 2019.

Moving Backwards est une installation filmique explorant des pratiques de résistance et combinant chorégraphie postmoderne, danse urbaine et éléments de la culture queer. Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain 19 avenue André Mussat, Rennes, 35011 Rennes Ille-et-Vilaine

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T19:00:00

