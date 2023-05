MOVIMENT : performances collaboratives et immersives au Centre Pompidou Centre Pompidou, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Collage participatif / Défilés de créateurs / Performance immersive et sonore dans l’obscurité.

À l’occasion de Nuit Blanche dans le cadre de Ce qui est déjà là, exposition événement des Ateliers Médicis avec le Centre Pompidou, l’artiste et écrivain Aristide Barraud partage en grand, en extérieur, une pensée intime sur la Piazza du Centre Pompidou. Telle une fulgurance socio-poétique, apparaît collée sur les pavés, en grandes lettres : “Mais je serais qui si j’avais grandi ailleurs ?” L’œuvre s’ouvre ensuite à participation et chacun·e est invité·e a investir le “grand collage” de ses propres mots.

À l’intérieur, en Galerie 3, des défilés inédits prennent place. Les corps défilent et défient l’espace arborant les créations de Article 15k, puis de Smaïl Kanouté et XULY.Bët avant de laisser place au repos et à l’exploration des rêves dans l’univers de Camille Juthier. L’artiste transforme la Galerie 3 en un espace immersif : plongés dans l’obscurité, les visiteur·ses sont invité·es à s’allonger et à observer matières et lumières accompagné·es par une performance sonore de Mélodie Blaison et Low Lov.

PROGRAMME

> Sur la piazza du Centre Pompidou18h – 1h : Performance participative – « Mais je serais qui si j’avais grandi ailleurs ? » [ Aristide Barraud ]> Galerie 320h : Défilé – Article 15K (15’) [ Article 15k ] 20h15 : Défilé – Yasuke Walks (45’) [ Smaïl Kanouté x Xuly Bët ]22h00 – 01h00 : Installation et performance – From my Vibrant Skin, to My Sighing Heart[ Camille Juthier avec Mélodie Blaison et Low Lov ]

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ



> Défilé Article 15k

La marque Article 15k,

née à Clichy-sous-Bois Montfermeil, présente lors d’un défilé inédit ses

dernières créations.

L’article 15k est un article fictif de la constitution congolaise, apparu à

l’aube de l’indépendance du pays. Les guerres se multiplient dans le royaume

Kongo, la population est lassée mais reste debout. Les dirigeants de l’époque

sont submergés et dans la pensée populaire naît l’article 15 de la constitution

qui, jusqu’à lors en comptait quatorze. L’article 15 est en fait une injonction

: “débrouillez vous pour vivre”. Depuis lors, tout congolais se réfère à cet

article car ne dit-on pas que la débrouille est la meilleure façon de se

surpasser et d’aller puiser en soi des ressources qu’on ne pensait même pas

posséder ? C’est de cet article que s’inspire la marque Article.15k. La marque

met à l’honneur les invisibles, ceux que l’on laisse dans l’ombre ou qu’on

ignore. Elle célèbre aussi ces visages illustres ou pas de notre passé. Et

au-delà des visages il faut y voir un symbole, celui de ceux qui se lèvent

chaque jour et qui se battent pour vivre ou survivre. Parce qu’au fond nous

sommes beaucoup à avoir des parcours qui se ressemblent avec leurs doutes,

leurs complications et subissons le rejet, chacun à notre niveau.

> « YASUKE

WALKS », Collection Smaïl Kanouté x Xuly Bët 2023

A partir de l’univers graphique du spectacle Yasuke Kurosan créé en juin 2022

par Smaïl Kanouté de la Compagnie Vivons, ce dernier et le fashion designer

Xuly Bët créent une collection de vêtements autour de la figure du samouraï

africain et du métissage afro-asiatique. C’est aussi une suite du projet

Afronippon que Smaïl avait initié en 2018 sur la création d’une série

d’affiches avec des motifs japonais et africains. Cette collection est le

croisement de l’univers graphique de l’artiste Smaïl Kanouté à travers la

sérigraphie et des motifs africains et japonais; et du Fashion designer Xuly

Bët à travers le “up-cycling” et la funky fashion style. Cette

collection, à la croisée de l’urbain, du funky fashion, des kimonos et de la

sérigraphie, crée de nouveaux imaginaires. En collaboration avec des danseurs

et des mannequins, le défilé performé réunit le temps d’un instant le Japon à

l’Afrique.

> JE SERAIS QUI SI J’AVAIS GRANDI AILLEURS ? Par Aristide Barraud



« Mais je serais qui si j’avais grandis ailleurs ? Comme Paris et sa banlieue, j’enchaine les périodes successives de transformation. Ces dernières années, dans ma nouvelle vie les gens tentent de me caractériser. On me nomme désormais auteur, écrivain, artiste. Je préfère laisser faire, laisser dire. Cela n’a aucune importance. Moi, je me vois comme une éponge. Pendant longtemps j’ai absorbé, vécu, observé. Il est temps maintenant de rendre, montrer, écrire. Avec du style, mais toujours avec les autres.

Cela ne sera pas un collage intégral de la piazza, seules les lettres seront découpées et collées dans la moitié Sud de la piazza, coté Fontaine Stravinsky. A l’intérieur des lettres, des symboles sous forme de petits dessins seront cachés. Ils représenteront des lieux importants de Paris et de sa banlieue. Les monuments parisiens, les cités emblématiques, les forêts, les zones maraichères, les stades mythiques. La disposition de ces symboles respectera leur emplacement réel sur le territoire de l’Ile de France. Le centre du collage, au centre de la piazza on trouvera par exemple le bâtiment de Beaubourg. Au milieu du collage, une croix cardinale sera représentée comme le point zéro du parvis de Notre Dame. En effet, Renzo Piano a imaginé la piazza de Beaubourg comme sa correspondance directe.«

REMERCIEMENTS

Toute l’équipe des Ateliers Médicis, les artistes associés et en résidence aux Ateliers Médicis, les partenaires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, la Bibliothèque Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois et l’ensemble des partenaires des Ateliers Médicis.

La direction des Ateliers Médicis et l’équipe curatoriale remercient particulièrement Béatrice Salmon et les équipes du Cnap, François Arlandis et les équipes de la Métropole du Grand Paris, Kitty Harl et les équipes de la Ville de Paris et Nuit Blanche, Gaëtan Bruel, Axelle Moleur et les équipes de l’Institut français des Etats-Unis – Villa Albertine, Carl Fuldner, Allison Peters Quinn et les équipes du Hyde Park Art Center, la Cité internationale des arts, Lamya Monkachi.

Partenaires des Ateliers Médicis pour Ce qui est déjà là

Institut français des Etats-Unis – Villa Albertine

Métropole du Grand Paris, Ville de Paris et Nuit Blanche

Rubis Mécénat

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact :

Natacha Gonzalez From My Vibrant Skin, to My Sighing Heart, Camille Juthier, 2023