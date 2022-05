Movie Night : soirée cinéma Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Movie Night : soirée cinéma Chef-Boutonne, 13 mai 2022, Chef-Boutonne. Movie Night : soirée cinéma Place Cail Ciné Chef Chef-Boutonne

2022-05-13 18:30:00 – 2022-05-13 Place Cail Ciné Chef

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne EUR 4.5 4.5 Movie Night – soirée cinéma Vendredi 13 mai au cinéma de Chef-Boutonne Soirée française et anglaise proposée par Ciné-Chef et LinkUp79 18h30 : “Si on chantait” en français sous-titré anglais

20h : pause casse-croûte organisée par LinkUp79

21h Fisherman’s Friends en anglais sous-titré en français Tarif

4,50€ par film -pause casse-croûte : 3,50€

2 films + pause casse-croûte : 12,50€ (11,50€ adhérent LinkUp)

1 film + pause casse-croûte : 8€ (7€ adhérents LinkUp) Réservations sur linkup79assoc@gmail.com Movie Night – soirée cinéma Vendredi 13 mai au cinéma de Chef-Boutonne 18h30 : “Si on chantait”

20h : pause casse-croûte organisée par LinkUp79

21h Fisherman’s Friends Soirée française et anglaise proposée par Ciné-Chef et LinkUp79 Réservations sur linkup79assoc@gmail.com Movie Night – soirée cinéma Vendredi 13 mai au cinéma de Chef-Boutonne Soirée française et anglaise proposée par Ciné-Chef et LinkUp79 18h30 : “Si on chantait” en français sous-titré anglais

20h : pause casse-croûte organisée par LinkUp79

21h Fisherman’s Friends en anglais sous-titré en français Tarif

4,50€ par film -pause casse-croûte : 3,50€

2 films + pause casse-croûte : 12,50€ (11,50€ adhérent LinkUp)

1 film + pause casse-croûte : 8€ (7€ adhérents LinkUp) Réservations sur linkup79assoc@gmail.com Pixabay

Place Cail Ciné Chef Chef-Boutonne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Place Cail Ciné Chef Ville Chef-Boutonne lieuville Place Cail Ciné Chef Chef-Boutonne Departement Deux-Sèvres

Movie Night : soirée cinéma Chef-Boutonne 2022-05-13 was last modified: by Movie Night : soirée cinéma Chef-Boutonne Chef-Boutonne 13 mai 2022 Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Chef-Boutonne Deux-Sèvres