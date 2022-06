Movember trail Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin Le principe est simple, communiquer au plus grand nombre l’importance du dépistage des cancers de la prostate et des testicules. Pour cela, l’association « Movember » prévoit de traverser les Vosges en courant en partant de Thann pour arriver à Andlau soit 182 km et 8000m de dénivelé positif. L’aventure durera 39 heures.

Movember vous propose de les accompagner sur une partie du parcours et/ou de les rejoindre à l’arrivée le 3 juillet au parc Richmond d’ANDLAU, dont la commune est partenaire, pour venir vous accueillir. Un concert gratuit sera donné par le groupe Karmic Soulmate et un stand de restauration sera également disponible. +33 6 87 31 15 75 Le principe est simple, communiquer au plus grand nombre l’importance du dépistage des cancers de la prostate et des testicules. Pour cela, l’association « Movember » prévoit de traverser les Vosges en courant en partant de Thann pour arriver à Andlau soit 182 km et 8000m de dénivelé positif. L’aventure durera 39 heures.

