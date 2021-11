Movember Château-la-Vallière, 27 novembre 2021, Château-la-Vallière. Movember Château-la-Vallière

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 16:30:00

Château-la-Vallière Indre-et-Loire Château-la-Vallière Rejoignez nous pour participer à la lutte contre le cancer chez les hommes, et seuls, en famille ou entre amis venez faire le tour du Lac de Château-la-Vallière. Un bracelet bleu vous sera remis en échange d’un don de 2euros.

L’ensemble des dons sera reversé à la fondation : Movember Rejoignez nous pour participer à la lutte contre le cancer chez les hommes, et seuls, en famille ou entre amis venez faire le tour du Lac de Château-la-Vallière. Un bracelet bleu vous sera remis en échange d’un don de 2euros.

L’ensemble des dons sera reversé à la fondation : Movember info@chateaulavalliere.com https://www.chateaulavalliere.com/ Rejoignez nous pour participer à la lutte contre le cancer chez les hommes, et seuls, en famille ou entre amis venez faire le tour du Lac de Château-la-Vallière. Un bracelet bleu vous sera remis en échange d’un don de 2euros.

L’ensemble des dons sera reversé à la fondation : Movember © D. Darraud

Château-la-Vallière

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Château-la-Vallière, Indre-et-Loire Autres Lieu Château-la-Vallière Adresse Ville Château-la-Vallière lieuville Château-la-Vallière