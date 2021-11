Move on Up Présente: COLD SWEAT! Hip-Hop Jam & Party Zoumaï, 11 décembre 2021, Marseille.

Move on Up Présente: COLD SWEAT! Hip-Hop Jam & Party

Zoumaï, le samedi 11 décembre à 17:00

HIP-HOP / FUNK / SOUL / LATIN / AFROBEAT ★ ☆ Move On Up, 7$ Crew & le Festival Tighten Up! présentent “Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party”. Une Jam Hip-Hop internationale – le RDV annuel des B-Girls & B-Boys, Poppers, Lockeurs, Funkstylers mais aussi des amoureux de Funk, de Groove, et de Culture Hip-Hop… Un lieu où les danseurs peuvent s’exprimer librement, et où les curieux peuvent venir boire un verre, danser le Mia, groover et s’amuser. Un endroit où artistes et public se mélangent et se rencontrent, sans formalités ni barrières. L’édition 2021 de Move on Up ! a réuni plus de 200 danseurs Hip-Hop de toute l’Europe. Vu la vibe, on s’est dit que ce serait dommage de ne pas ramener un peu de chaleur pendant la saison hivernale. Nous nous réjouissons d’avance de vous retrouver ! Programme du WEEKEND 10/11/12 décembre ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ Vendredi 10 décembre: WORKSHOP breaking avancé avec Katsu One (All Area / Ready To Rock / MZK / 7$ / FSX) de 18h à 20h: Plus d’infos bientôt PRE-PARTY à la Fabulerie de 18h à 23h30 (10 Bd Garibaldi, 13001 Marseille) – infos ici: [https://fb.me/e/1QNroYw59](https://fb.me/e/1QNroYw59) ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ Samedi 11 décembre : MAIN EVENT AU ZOUMAÏ (7 Pl. Gouffé, 13006 Marseille) DJs : Selecter the Punisher (45 Live – Marseille ) ?? Jon Kwizera – anciennement Joniboy (Street Scientists – Lausanne) 17h-18h-: MEET & GREET Le moment de se retrouver, échanger, ou faire connaissance. 18h-21h30: TIME TO GET DOWN ✪ Live DJs ✪ Cercles ✪ Ten-Ten ( explanation below) ✪ Battles Exhibition: -> Shynoh (Rockerz Delight Kru – Montpellier) vs Bueno Martino (Youpi Cru – Paris) -> Original AG (DustrBreakERz Crew – Shanghai) vs Luc (Marginalz – Aix-en-Provence) -> Side (Urban Force – Rome) vs Nadjib (Original Rockerz – Marseille) Un B-boy (ou une B-girl) sera désigné(e) “Chief Rocka” de la soirée. 21h30-00h: PARTY TIME CREWS REPRÉSENTÉS : ✪ Seven Dollars (Lausanne, Suisse) ✪ Original Rockers (Marseille) ✪ Youpi Cru (Paris) ✪ Flying Jalapenos (UK) ✪ Flow Mo Crew (Finlande) ✪ Marittima Funk (Calabre, Italie) ✪ Loz Boyz (Lausanne, Suisse) ✪ Marginalz (Aix-en-Provence) ✪ Stil Contact (Curitiba, Brésil) ✪ Z2R (La Seyne/mer) ✪ Those Gurls (Lausanne, Suisse) ✪ Just4Rockers (Paris) ✪ Fighting Soul (Italie) ✪ KLP (Nantes) ✪ Funk Warriors (Italie) ✪ Rockerz Delight Kru (Montpellier) ✪ Chasseurs 2 Primes (Paris) ✪ Joyeux Loufock Crew (Paris) ✪ Vibes and Stuff (Hungary) ✪ Bad Trip (Paris) ✪ Stylove (Moldavie) ✪ Illegal Crew (LatinoAmerica) ✪ Objectif Lune (Nice) ✪ Bumrush (Italie) ✪ SNT (Caen) ✪ Style Geometrics (China) ✪ Natural Flavor (Nantes) ✪ Cypher Attitude (Berne, Suisse) ✪ Salerno Bboying (Italy) ✪ Ready To Rock (Philadelphia) ✪ Jimakeno (Belgique) ✪ Concrete Kings (Suède) ✪ Hermanistic (Argentina) ✪ Stay Fly (Paris) ✪ FreshTrash (This Crazy Planet) ✪ Style Vale-Tudo (Japan) ✪ Escaflow Crew (Germany) ✪ Urban Force (Roma, Italie) ✪ Licence To Chill (Milano) Autres à confirmer MC: Nath 7$ Crew Bar ouvert à prix raisonnable. Restauration sur place ENTREE A PRIX LIBRE – Participez comme vous pouvez ! (5€ conseillé)

Prix libre (5€ conseillé)

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



