Move Festival Plouha, 5 juin 2022, Plouha.

Move Festival Square Calmette Jardin du presbytère Plouha

2022-06-05 – 2022-06-05 Square Calmette Jardin du presbytère

Plouha Côtes d’Armor

Move Festival c’est LA journée à ne pas manquer !

A vous les supers mamans qui déchirent, les papas magiciens et même les tontons et tatas bêtises… A vous qui ne portez pas de cape mais qui êtes des supers héros, et bien sûr à vous les enfants !

Sur la journée des stands seront proposés, tous en rapport avec l’environnement et la protection de nos mers et océans, mais aussi des ateliers et structures gonflables : apprendre en s’amusant !

Une tombola et bien d’autres surprises au rendez-vous !

contact@associationmove.com

dernière mise à jour : 2022-04-22 par