La Flèche Cour du Carroi La Flèche, Sarthe Movais élève Cour du Carroi La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

Movais élève Cour du Carroi, 20 mai 2022, La Flèche. Movais élève

Cour du Carroi, le vendredi 20 mai 2022 à 19:00

Mais à quoi pensent les cancres, les derniers de la classe, les irrécupérables, les désespérément nuls ? Sept lettres, pour passer de l’autre côté, pour comprendre ce qui se passe dans la tête d’un mauvais élève. Movais élève mélange théâtre, dessins sur tableau noir, théâtre d’objets et créations musicales pour dire ce que les mots ne peuvent plus expliquer. Sophie Mesnager et Marc Barotte interprètent plusieurs personnages, passant de l’un à l’autre à la vue du public. Chaque lettre nous donne à voir la colère, la tristesse, la peur, l’espoir… les sentiments qui traversent ce mauvais élève. Movais élève parle de l’échec, de la difficulté à s’expliquer… que l’on soit un enfant ou un adulte.

4€

par la compagnie Sécateur Cour du Carroi 27 rue grollier 72200 la flèche La Flèche Sainte-Colombe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu Cour du Carroi Adresse 27 rue grollier 72200 la flèche Ville La Flèche lieuville Cour du Carroi La Flèche