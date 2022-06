MOVAIS ÉLÈVE – COMPAGNIE SÉCATEUR Le Mans, 14 juillet 2022, Le Mans.

MOVAIS ÉLÈVE – COMPAGNIE SÉCATEUR

Parc de l’épine Rue Averroès Le Mans Sarthe Rue Averroès Parc de l’épine

2022-07-14 – 2022-07-14

Rue Averroès Parc de l’épine

Le Mans

Sarthe

Dans le cadre du Festival Soirs d’été, la Compagnie Sécateur propose «Movais élève» et mélange théâtre, dessins, théâtre d’objet et créations musicales pour dire ce que les mots ne peuvent plus expliquer. « Movais élève » parle de l’échec, de la difficulté à s’expliquer…que l’on soit un enfant ou un adulte. Durée : 1h. Dès 8 ans

Dans le cadre du Festival Soirs d’été, la Compagnie Sécateur propose «Movais élève» et mélange théâtre, dessins, théâtre d’objet et créations musicales pour dire ce que les mots ne peuvent plus expliquer. « Movais élève » parle de l’échec, de la difficulté à s’expliquer…que l’on soit un enfant ou un adulte. Durée : 1h. Dès 8 ans

Rue Averroès Parc de l’épine Le Mans

dernière mise à jour : 2022-06-27 par